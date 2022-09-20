Презентація пристроїв відбудеться на жовтневому івенті купертинівців.

На сторінці сайту Logitech в розділі сумісних з їх стилусом Crayon пристроїв була знайдена інформація щодо двох ще не анонсованих гаджетів Apple, прем'єра яких очікується на жовтневому івенті купертинівців.

Як повідомляє портал 9to5Mac, йдеться про 12,9-дюймовий iPad Pro шостого покоління і 11-дюймовий iPad Pro четвертого покоління.

Компанія Apple давно тісно співпрацює з Logitech над стилусом під брендом Crayon. Саме найбільший виробник девайсів для ПК, який раніше "помахав ручкою" Росії, пропонує єдиний неоригінальний пристрій, який включає ті ж опції, що й аксесуар Apple Pencil.

Відео дня

На жаль, ніяких подробиць про нові планшети Apple на сайті немає, крім повідомлення про те, що вони "скоро надійдуть у продаж". Раніше купертинівці підтвердили, що реліз iPadOS 16.1 відбудеться в жовтні, тому презентацію нових iPad в наступному місяці можна вважати константою.

Зауважимо, що разом з iPad Pro 11" 4-го покоління та iPad Pro 12.9" 6-го покоління Apple також планує оновити iPad початкового рівня, який перейде з Lightning на USB-C для зарядки. Однак, Logitech поки не згадує про цю модель на своєму сайті.

З чуток, базова версія отримає серйозний редизайн: бічні грані стануть плоскими, а на верхній і нижній грані з'являться прорізи для стереодинаміків. При цьому, попри перехід до більш сучасного дизайну, фізична клавіша "Додому" нікуди не дінеться.

Вас також можуть зацікавити новини: