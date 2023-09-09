До списку потрапили моделі OnePlus, Samsung, Motorola і Nokia. Є навіть нікому не відомий гаджет.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, але бюджет обмежений, редактори порталу Android Central відібрали п'ять збалансованих варіантів, які можна сміливо брати – всі в межах 300 доларів чи 11 000 в грн.

До списку потрапили моделі від OnePlus, Samsung, Motorola, Nokia і менш відомій широкої аудиторії Blackview. Деякі з них вийшли ще торік, але досі не втратили своєї актуальності.

OnePlus Nord N30 – практично ідеальний бюджетник за $300. Він отримав потужний процесор Snapdragon 695, якого вистачить для запуску будь-яких ігор і додатків, яскравий 120-герцовий AMOLED-екран, і 108-мегапіксельний основний сенсор. Також завдяки адаптеру на 50 Вт він досить швидко заряджається – всього за 40 хвилин.

– практично ідеальний бюджетник за $300. Він отримав потужний процесор Snapdragon 695, якого вистачить для запуску будь-яких ігор і додатків, яскравий 120-герцовий AMOLED-екран, і 108-мегапіксельний основний сенсор. Також завдяки адаптеру на 50 Вт він досить швидко заряджається – всього за 40 хвилин. Samsung Galaxy A23 – якісна модель хітової А-серії з квадрокамерою на 50+5+2+2 мегапікселі, оптимальною на сьогодні продуктивністю і тривалою підтримкою виробником. Смартфон гарантовано отримає ще мінімум 2 великих оновлення операційної системи.

– якісна модель хітової А-серії з квадрокамерою на 50+5+2+2 мегапікселі, оптимальною на сьогодні продуктивністю і тривалою підтримкою виробником. Смартфон гарантовано отримає ще мінімум 2 великих оновлення операційної системи. Moto G Stylus (2023) – як випливає з назви, цей бюджетний смартфон підтримує роботу зі стилусом. По суті, це єдина альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на ринку. Плюс, він отримав потужну батарейку, якої вистачить на 2-3 дні використання.

– як випливає з назви, цей бюджетний смартфон підтримує роботу зі стилусом. По суті, це єдина альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на ринку. Плюс, він отримав потужну батарейку, якої вистачить на 2-3 дні використання. Blackview BV4900 – "невбивний" смартфон для представників небезпечних професій і любителів екстриму. Начинка у девайса доволі скромна, але його можна кидати, бити, топити – йому нічого не буде.

– "невбивний" смартфон для представників небезпечних професій і любителів екстриму. Начинка у девайса доволі скромна, але його можна кидати, бити, топити – йому нічого не буде. Nokia G400 – вічний король автономності зі збалансованими характеристиками і приємним дизайном. При цьому G400 отримав 6,5-дюймовий IPS-екран з частотою до 120 Гц. За словами оглядачів, цей дисплей є одним з найкращих, який можна знайти в телефоні вартістю до 300 доларів.

Відео дня

Якщо ви шукаєте новий смартфон, переконайтеся, що він зможе оновитись до Android 14. УНІАН ділився величезним списком, в якому зібрано більше сотні моделей смартфонів, які отримають свіжу версію Android.

Також УНІАН розповідав про новий Android-смартфон, який буде отримувати оновлення 8 років і легко ремонтується. Коштує він помітно дорожче конкурентних моделей, але після покупки можна не переживати про оновлення смартфона мінімум до 2031 року.

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