Новим королем мобільної фотографії назвали Magic5 Pro, який надійде в продаж в Європі 6 квітня.

Якщо ви любите фотографувати й високо цінуєте якість знімків, фахівці порталу DxOMark, які регулярно тестує смартфони за різними критеріями, оновили рейтинг кращих камерофонів, додавши нову модель на перше місце.

Новим королем мобільної фотографії назвали нещодавно анонсований Honor Magic5 Pro, який надійде в продаж в Європі 6 квітня. Він обійшов і iPhone 14 Pro Max, і Samsung Galaxy S23 Ultra.

Чому Honor Magic5 Рго найкращий

відмінні характеристики зума;

широкий динамічний діапазон;

хороша деталізація та низький рівень шуму;

швидкий та точний автофокус;

точні кольори та хороша експозиція на нічних знімках, а також дуже хороша ізоляція об'єкта в режимі боке.

У висновку експертів DxOMark практично немає мінусів. Якщо і шукати недоліки, то вони незначні: іноді неприродний відтінок шкіри, нестабільність фокусування в режимі боке, а також обмежена глибина різкості для групових знімків і насичених сцен.

Відео дня

За сукупністю всіх оцінок Honor Magic5 Pro набрав 152 бали. Попередній лідер в особі Mate 50 Pro зі 149 балами на другому місці. Google Pixel 7 Pro і Magic 4 Ultimate, які набрали по 147 балів, розділили третє і четверте місця. iPhone 14 Pro Mах замикає п'ятірку лідерів.

Детальніше про Honor Magic5 Pro

Апарат отримав вигнутий 6.81-дюймовий LPTO OLED-дисплей з кадровою частотою 120 Гц і HDR10+. Залізо теж топове: процесор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, накопичувач UFS 4.0 на 512 ГБ, а також батарея на 5100 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 66 Вт і бездротової на 50 Вт.

Що стосується фотоможливостей, то в складі основної камери відразу три сенсори по 50 Мп. Також є підтримка 5-кратного оптичного і 100-кратного цифрового зуму. Запис відео може вестися в 4K зі швидкістю 60 кадрів в секунду у форматі HDR10+ або Magic-Log.

На європейському ринку Honor Magic5 Pro оцінили в 1199 євро (~47 000 грн). Базова версія з камерами простіше (54+50+32 Мп) буде продаватися за ціною 899 євро (~35 000 грн). Обидві моделі надійдуть у продаж в Європі 6 квітня.

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