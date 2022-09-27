Глобальна версія відрізняється від китайської деякими моментами.

Компанія Huawei представила європейську версію хітового флагманського смартфона Mate 50 Pro, який дебютував у Китаї минулого тижня.

Жителі Європи отримають ідентичний телефон, за винятком деяких моментів. По-перше, глобальна версія не підтримує супутниковий зв'язок. По-друге, апарат працює на базі Android з оболонкою EMUI 13, в той час, як в Китаї апарат використовує HarmonyOS 3.0.

Технічні характеристики залишилися колишні: 6,74-дюймова OLED-панель з кадровою частотою 120 Гц і роздільною здатністю екрана 2616×1212 пікселів. Під капотом встановлено топовий Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1 в поєднанні з 8 ГБ "оперативки" і батареєю на 4700 мАг. Потужність зарядки по дроту – 66 Вт, бездротової – 50 Вт.

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Однією з головних особливостей Mate 50 Pro стала фірмова технологія обробки зображень XMAGE. Основна камера здатна сама вибирати потрібний розмір апертури в залежності від умов, також є ручна десятишагова настройка. З модулів в системі:

основний 50-Мп з оптичною стабілізацією зображення;

13-Мп з надширококутним об'єктивом;

64-Мп в складі перископної камери, підтримує 200-кратний гібридний зум.

Вартість Huawei Mate 50 Pro становить 1299 євро (~46 200 грн), а модель оранжевого кольору з задньою панеллю з веганської шкіри обійдеться в 1399 євро (~49 000 грн). Зауважимо, що в Китаї ціни на Pro-модель починаються з 6799 юанів (близько 35 000 грн).

Пропонуємо на замітку парочку цікавих новинок Huawei

Раніше Huawei представила свій аналог AirTag, але просять за нього втричі дешевше оригінальної мітки Apple. Корпус пристрою захищений від пилу і вологи за стандартом IP67. Всередині батарейка CR2032, якої вистачить до року автономної роботи.

Пізніше в цьому місяці у продаж надійде MatePad Pro 11 – це аналог iPad Pro, але на $ 200 дешевше. Виробник наголошує, що це найлегший 11-дюймовий планшет на ринку.

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