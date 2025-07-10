Ілон Маск представив Grok 4 – 'найрозумнішого ШІ в історії людства'

Нейромережа в багатьох тестах перевершує o3-pro, Gemini 2.5 Pro і DeepSeek R1.

Компанія Ілона Маска xAI представила нову нейромережу Grok 4, яку мільярдер назвав "найрозумнішим ШІ в історії людства". Модель розташувалася на першому місці в рейтингу Artificial Analysis Intelligence.

За словами творців, нова модель чат-бота вийшла далеко за рамки звичайних відповідей на запитання користувачів. Тепер Grok думає "на рівні вченого", вміє аналізувати зображення і текст одночасно та багато іншого.

З особливостей Grok 4:

у 10 разів потужніший, ніж Grok 3;

може відтворювати мову з різними інтонаціями і навіть співати;

100% правильних відповідей в AIME 25 (математичній олімпіаді);

44,4% у тесті Humanity's Last Exam проти 26,9% у Gemini 2.5 Pro і 21% у OpenAI o3..;

рівень доктора наук у всіх предметних тестах, включно з математикою, програмуванням і фізикою.

У xAI також обіцяють, що Grok 4 зможе генерувати відеоігри за одним промптом, симулювати зіткнення двох чорних дір прямо в браузері, а також з великою ймовірністю правильно передбачати результат різних спортивних подій, аналізуючи дані букмекерів.

Відео дня

Зараз Grok 4 доступний у двох версіях: звичайній за 30 доларів (~1200 грн) на місяць і в Heavy-версії за 300 доларів (~12 000 грн) на місяць. Водночас попередня модель, Grok 3, залишиться для користувачів повністю безкоштовною.

OpenAI цього літа обіцяє випустити нову ШІ-модель, яку буде важко відрізнити від людини. GPT-5 з'єднає в собі найкращі напрацювання попередніх ШІ-моделей.

УНІАН розповідав, що науковці почали ховати у своїх статтях промпти для ChatGPT, щоб АІ хвалив їхні роботи. Приховані текстові команди знайшли в роботах дослідників із 14 університетів восьми країн.

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