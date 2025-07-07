ChatGPT 5 поєднає в собі найкращі напрацювання попередніх ШІ-моделей.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, підтвердила, що до кінця літа 2025-го випустить флагманську модель штучного інтелекту GPT-5. Анонс прозвучав під час першого офіційного подкасту OpenAI.

Очікується, що GPT-5 об'єднає в собі відразу кілька наявних моделей, таких як 4o і GPT-4, спростивши для користувачів роботу з ChatGPT і підвищивши ефективність технологій штучного інтелекту.

За словами джерел, близьких до компанії, GPT-5 буде не просто мовною моделлю, а революцією у сфері ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це універсальний ШІ, який буде здатний розв'язувати будь-які завдання і змагатися з геніями. Навіть найпросунутіші моделі GPT-4.5, Claude 3 і DeepSeek R1, що справляються з безліччю інтелектуальних завдань, не є ним.

Відео дня

За повідомленнями ЗМІ, OpenAI на певному етапі призупинила навчання GPT-5, оскільки частина співробітників висловила стурбованість питаннями безпеки людства. Опинившись "не в тих руках", такий інструмент несе реальну небезпеку, вважають у компанії.

Глава OpenAI Сем Альтман розповідав, яким бачить майбутнє з ChatGPT – і його слова викликали бурхливі обговорення. Він впевнений, що в перспективі ШІ-чат бот стане настільки персоналізованим, що пам'ятатиме кожну деталь життя користувача.

Нагадаємо, наприкінці травня в ChatGPT з'явився найпотужніший на сьогодні ШІ-асистент для програмування. Він генерує код, виправляє помилки і може виконувати кілька завдань одночасно.

Тим часом творці ChatGPT готуються до запуску своєї соцмережі. Одна з важливих причин, чому OpenAI необхідна соцмережа – актуальні та живі дані користувачів, які вже є у Twitter і Meta і використовуються ними для тренування своїх моделей.

Вас також можуть зацікавити новини: