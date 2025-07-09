Минулого місяця Маск пообіцяв оновити Grok.

У Туреччині інтернет-користувачам заблокували доступ до чат-бота зі штучним інтелектом Grok, який розроблений компанією xAI мільярдера Ілона Маска. Він генерував відповіді, які, на думку влади країни, містили образи на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана, пише Reuters.

Зазначається, що Grok нібито генерував образливі повідомлення про турецького лідера, коли йому ставили певні запитання турецькою мовою. Головна прокуратура Анкари вже оголосила про початок офіційного розслідування інциденту.

В агентстві поділилися, що Управління інформаційних і комунікаційних технологій Туреччини ухвалило заборону на використання Grok після рішення суду. Було постановлено, що чат-бот порушує законодавство Туреччини, яке вважає образу президента кримінальним злочином.

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В агентстві нагадали, що минулого місяця Маск пообіцяв оновити Grok. За його словами, у базовій моделі чат-бота "занадто багато сміття".

Чат-боти - інші новини

Нагадаємо, що 10 червня в роботі ChatGPT стався масштабний збій. Користувачі з різних країн не змогли отримати доступ до чат-бота. Ба більше, проблеми спостерігалися не тільки в ChatGPT, а й в інших продуктах Open AI.

Крім того, популярні китайські чат-боти зі штучним інтелектом, такі як DeepSeek, тимчасово вимкнули функцію розпізнавання зображень на час вступних іспитів у країні. Місцеві компанії пішли на такі заходи, щоб запобігти спробам школярів списати за допомогою ШІ.

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