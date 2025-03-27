Наразі нові функції доступні тільки користувачам платних тарифів Plus, Pro і Team.

OpenAI тимчасово відключила функції "просунутого" генератора зображень у ChatGPT для безкоштовних користувачів. Про це на своїй сторінці у твітері повідомив глава компанії Сем Альтман.

Причиною став занадто великий попит – через день після релізу інтернет заполонили картинки, зроблені за допомогою GPT-4o. Ця модель здатна набагато краще розуміти контекст і інтерпретувати складні запити, водночас позбувшись усіх нейромережевих артефактів.

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Найбільшої популярності набула генерація зображень у стилі студії Ghibli. На аніме стали перетворювати буквально все: кадри з фільмів, меми і навіть сварку Зеленського з Трампом. Інтерес до цієї функції охопив користувачів по всьому світу, зокрема в Україні та СНД.

Зараз просунутий генератор зображень доступний тільки передплатникам ChatGPT Plus, Pro і Team. Коли доступ повернуть безкоштовним користувачам – невідомо. Судячи з усього, в компанії хочуть наростити виробничі потужності, щоб покрити попит на нову функцію.

Далі в планах в OpenAI запуск GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова велика мовна модель, а революція у сфері ШІ. Нібито вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її такою, яка не відрізнятиметься від людини.

Також УНІАН розповідав, що творці ChatGPT розробляють ШІ-пристрій, який одного разу замінить смартфон. У його створенні бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

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