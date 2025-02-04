Перший прототип з'явиться тільки через кілька років.

Генеральний директор ШІ-компанії OpenAI Сем Альтман планує здійснити ще одну, вже другу революцію (перша – створення ChatGPT) і випустити гаджет, якій прийде на зміну звичним смартфонам.

Як повідомляє видання Android Authority, це буде пристрій із вбудованим генеративним ШІ (вочевидь, ChatGPT), який орієнтований на голосове управління та мінімізує необхідність текстового введення. У його розробці бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

За словами Альтмана, штучний інтелект вимагає фундаментальних змін у підходах до взаємодії з комп'ютерами, і в майбутньому голос стане основним інтерфейсом, поступово витісняючи сенсорні екрани і клавіатури.

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Спроби створити подібні гаджети робилися і раніше. Наприклад, Humane AI Pin і Rabbit R1 пропонували голосове управління в поєднанні з компактними екранами або проекційними технологіями, однак ці пристрої так і не змогли завоювати масову популярність через обмежену функціональність і високу вартість. Проте OpenAI має намір запропонувати принципово новий продукт, здатний змінити ринок.

Одним із ключових напрямків розробки є створення власних мікрочипів, які забезпечать високу продуктивність і енергоефективність. Це може стати важливою конкурентною перевагою, оскільки сучасні ШІ-гаджети сильно залежать від хмарних обчислень, що призводить до затримок і високих енерговитрат. Якщо OpenAI вдасться реалізувати локальну обробку запитів на самому пристрої, він зможе стати значно швидшим і автономнішим за наявні аналоги.

OpenAI не розкриває деталей щодо можливих характеристик гаджета, його дизайну і яким чином він зможе завоювати той ринок, який зараз зайнятий смартфонами, проте інтерес до проєкту вже величезний. Альтман раніше зазначав, що пристрій не буде схожим на телефон, що натякає на абсолютно новий форм-фактор.

Нагадаємо, що нещодавно OpenAI додала в ChatGPT функцію Deep Research для "глибоких досліджень". На відміну від звичайного чат-бота, цей інструмент не просто формулює відповіді, а самостійно шукає інформацію в інтернеті та збирає її воєдино.

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