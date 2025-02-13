Доступ до GPT-5 отримають і безкоштовні користувачі.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман поділився подробицями про плани компанії щодо запуску GPT-4.5 і GPT-5 – він опублікував у X/Twitter "дорожню карту" для нових великих мовних моделей (LLM).

Реліз GPT-4.5, яка, за словами Альтмана, стане останньою нелінійною міркуючою моделлю, відбудеться найближчими тижнями. Далі компанія буде активно працювати над GPT-5.

GPT-5, яку інтегрують як у ChatGPT, так і в API OpenAI, посяде місце моделі o3 і буде міркувати на різних рівнях залежно від рівня передплати: безплатно буде стандартний, для Plus – поліпшений, а у Pro – максимальний з усіма доступними функціями, зокрема глибоким дослідженням, пошуком, голосом і так далі.

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Реліз GPT-5 відбудеться в "найближчі місяці". Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція у сфері ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що його не відрізнити від людини.

ЗМІ писали, що OpenAI на певному етапі навіть відклала навчання GPT-5, оскільки деякі співробітники були стурбовані безпекою людства. Опинившись "не в тих руках", він несе реальну небезпеку, вважають у компанії.

Раніше цього тижня стало відомо, що Ілон Маск очолив групу інвесторів, які пропонують купити контрольний пакет акцій OpenAI за 97,4 млрд доларів. У відповідь Сем Альтман запропонував у 10 разів дешевше купити соцмережу Х, що належить Маску.

Тим часом OpenAI майже завершила розробку власного ШІ-чипа. Розробник ChatGPT хоче створити чіп з упором на навчання нейромереж і при цьому знизити залежність від Nvidia.

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