Деякі дослідники також хочуть покинути компанію і піти в Meta слідом за керівником.

Глава підрозділу Apple з розробки ШІ-моделей Руомінг Панг перейшов у конкуруючу лабораторію "суперінтелекту" Meta. Новий роботодавець запропонував йому зарплату в декілька "десятків мільйонів доларів" на рік, пише оглядач Bloomberg Марк Гурман.

Панг відповідав за команду з понад 100 співробітників, які працюють над великими мовними моделями Apple. Вони є фундаментом для функцій Apple Intelligence на кшталт переказу вмісту з електронної пошти, пріоритетних повідомлень і Genmoji.

За даними Bloomberg, всередині Apple зростає напруженість через плани щодо використання сторонніх моделей ШІ (Anthropic або OpenAI) для майбутньої "розумної" версії Siri, замість власної розробки. Ці події "підірвали моральний дух" усередині компанії, і деякі фахівці тепер теж хочуть покинути компанію і піти за керівником.

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Починаючи з квітня 2025 року, керівник Meta Марк Цукерберг, стурбований повільними темпами розвитку ШІ-моделей у компанії, особисто взявся за найм дослідників. Уже в червні стало відомо, що він формує команду для створення загального штучного інтелекту (AGI) і переманює співробітників з Apple, OpenAI і Google.

ЗМІ повідомляли принаймні про 16 фахівців у галузі штучного інтелекту, які за останній час залишили свої компанії і перейшли в Meta. Головний дослідник OpenAI порівняв стратегію Цукерберга з переманювання фахівців із проникненням у чужий дім.

Раніше УНІАН уже розповідав, що пікантні запити користувачів Meta AI опинилися у відкритому доступі. Експерти називають те, що зараз відбувається, катастрофою і порівнює з гучним скандалом з AOL, яка 2006 року випадково виклала в загальний доступ запити своїх користувачів.

Тим часом Цукерберг вважає, що смарт-окуляри стануть гаджетом №1 до 2030 року. У конкурентні перегони в цьому сегменті вже включилися Meta, Apple та інші IT-гіганти.

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