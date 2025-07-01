Apple після провалу Apple Intelligenc може перевести Siri на технології OpenAI або Anthropic.

Схоже, що Apple визнала свою поразку на ринку ШІ-асистентів. У всякому разі, на це натякає бажання Купертіно "прокачати" Siri за допомогою стороннього ШІ. За даними Bloomberg, компанія тестує моделі OpenAI і Anthropic для своєї оновленої версії голосового помічника.

Уже декілька місяців Apple обговорює зі стартапами глибоку інтеграцію в iOS і розглядає відмову від власних напрацювань. Anthropic поки виглядає фаворитом, але стартап просить багатомільярдну щорічну плату, яка з часом збільшиться, тож Apple не ухвалила остаточного рішення.

У Apple досить суворі умови – компанія піклується про приватність своїх користувачів, тому низка операцій працюватимуть локально. Якщо ж моделі все-таки буде потрібно надіслати запит на сервер, то він має йти через Apple, а не треті руки.

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Bloomberg зазначає, що такий перехід Apple на сторонні рішення може бути як постійним, так і тимчасовим, поки компанія доводить до ладу свою LLM.

Глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-перегонах тим, що для них важливо бути кращими, а не першими. Водночас співробітники Apple вважають, що в компанії зробили помилку, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав би бути на ШІ.

А тим часом Apple готується до вересневої презентації, де на нас чекають нові iPhone, Apple Watch, AirPods Pro і, можливо, iPad Pro на чипі M5.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook на базі процесора від iPhone і одразу сімома носимими пристроями – перший випустять уже цієї осені.

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