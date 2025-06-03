Раніше доступ до ШІ-моделі мали тільки платні підписники ChatGPT.

У мобільному застосунку Microsoft Bing з'явився безкоштовний інструмент для генерації відеороликів за текстовим описом за допомогою ШІ-моделі Sora від OpenAI. Про це повідомляє портал Tom's Guide.

До цього OpenAI пропонувала Sora тільки платним підписникам ChatGPT. Але завдяки партнерству між компаніями відеогенератор тепер доступний усім користувачам, які увійшли у свій акаунт Microsoft.

На старті кожному користувачеві надається 10 безкоштовних генерацій, а за кожну наступну потрібно заплатити 100 балів Microsoft Rewards. Ці бонусні бали можна отримати, виконуючи пошукові запити в Bing (по 5 балів за кожен, але не більше 150 на день) або здійснюючи покупки в Microsoft Store.

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Sora як користуватися

Інструмент для роботи з відео Sora доступний у застосунку Bing Search у розділі "Bing Video Creator". Сервіс доступний на платформах iOS та Android.

Перед початком генерації можна вибрати режим – звичайний або прискорений, однак навіть при виборі прискореного варіанту створення відео може зайняти кілька годин. Користувачі можуть поставити в чергу до трьох роликів довжиною по п'ять секунд кожен – змінити тривалість поки що не можна.

Sora – не єдина нейромережа, що генерує реалістичні відео за текстом. Наприкінці квітня Google випустила оновлення для чат-бота Gemini, яке додає підтримку моделі Veo 2. Моментами від живих зйомок реально складно відрізнити.

Також у квітні вийшла нова версія Midjourney для генерації зображень. За заявами розробників, це їхня "найрозумніша, найкрасивіша і найзв'язніша модель".

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