Інструмент доступний усім пІдписникам ChatGPT Plus і ChatGPT Pro.

Компанія OpenAI запустила нейромережу, яка генерує реалістичні відео за текстовим описом. Розробка отримала назву Sora на честь японського слова "небо".

Головна відмінність Sora від аналогічних моделей полягає в тому, що вона генерує цілі відео одразу, замість того, щоб об'єднувати їх покадрово. Користувачі зможуть створювати ролики з роздільною здатністю до 1080p, тривалістю до 20 секунд і в широкоекранному, вертикальному або квадратному форматах, пише The Verge.

В OpenAI наголосили, що під час генерації Sora враховує фізичні властивості об'єктів і їхню взаємодію один з одним, завдяки чому виходять натуральні відеоролики з природними анімаціями. Причому чим конкретніші підказки користувача, тим реалістичнішим буде результат.

Примітно, що інструмент запущено не в рамках ChatGPT, платформи чат-ботів OpenAI, а на окремому сайті. Поки у Sora немає безкоштовної версії, пропонуються два платних тарифи – фактично це підписки на ChatGPT:

ChatGPT Plus: $20 на місяць, до 50 генерацій роликів на місяць. Роздільна здатність до 720p, тривалість до 5 секунд.

ChatGPT Pro: $200 на місяць, до 500 генерацій на місяць. Роздільна здатність до 1080p, тривалість до 20 секунд, завантаження без водяного знака

Доступ до Sora відкриється найближчим часом усім користувачам. Багато хто вже може її протестувати.

Sora – не перша нейромережа, що генерує реалістичні відео за текстом. Влітку 2023 року творці Stable Diffusion відкрили доступ до своєї нової нейромережі Gen-2. Вона теж створює відеоролики за текстовим описом, серією фотографій або на основі іншого відео. Але якість роликів і деталізація об'єктів залишається невисокою.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI випустила найпотужнішу і найдорожчу версію ChatGPT. Вона працює повільніше, ніж інші моделі, зате видає надійніші, точніші та вичерпніші відповіді, а також вміє "міркувати".

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