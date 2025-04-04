Оновлення вийшло через тиждень після того, як завірусився новий генератор зображень у ChatGPT.

Розробники Midjourney оголосили про запуск альфа-версії нової моделі V7 для роботи із зображеннями. Це перше велике оновлення нейромережі з липня 2024 року, повідомляє TechCrunch.

Ключовим нововведенням Midjourney V7 стала можливість персоналізації: користувачеві запропонують оцінити 200 зображень, на основі чого нейромережа сама зрозуміє його вподобання.

За заявами розробників, це їхня "найрозумніша, найкрасивіша і найзв'язніша модель". При цьому низка стандартних функцій Midjourney, наприклад, масштабування зображень і ретекстурування зображень, поки недоступні, але з'являться в майбутньому.

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Модель Midjourney V7 доступна у двох варіантах: Turbo (більш витратна у використанні) і Relax. Також у новій версії нейромережі з'явився "Режим чернетки", який коштує вдвічі дешевше, але дає змогу генерувати в 10 разів швидше.

Скористатися нейромережею можна через веб-додаток або бота в Discord безкоштовно, але є ліміт на 25 генерацій. Далі доведеться оформляти підписку або створювати новий акаунт.

Оновлення Midjourney вийшло за тиждень після того, як прямо у ChatGPT став доступний просунутий ШІ-редактор зображень. Він швидко став вірусним через картинки в стилі Ghibli, і наразі доступний для всіх користувачів, платних і безкоштовних.

У планах в OpenAI на 2025 рік запуск GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова велика мовна модель, а революція у сфері ШІ. Нібито вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її не відрізнятиметься від людини.

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