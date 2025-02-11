Свого часу Маск був одним із перших інвесторів OpenAI, але пішов до того, як компанія досягла успіху.

Ілон Маск очолив групу інвесторів, які пропонують купити контрольний пакет акцій OpenAI, компанії-розробника всесвітньо відомого чат-бота ChatGPT, за 97,4 млрд доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Свого часу Ілон Маск стояв біля витоків OpenAI: мільярдер був одним зі співзасновників компанії, проте був змушений залишити раду директорів через конфлікт інтересів. Таким чином, найбагатша людина у світі хоче повернути контроль над компанією і спрямувати її в русло відкритого коду.

За даними газети, якщо рада директорів ухвалить пропозицію групи інвесторів, то плани Альтмана на майбутнє OpenAI з проєктом Stargate, анонсованим Трампом одразу після його інавгурації в президенти США, можуть зруйнуватися. Проєкт закликає компанії інвестувати мільярди доларів у місцеву інфраструктуру ШІ.

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Керівник OpenAI Сем Альтман уже подякував Маску за інтерес до компанії, але повідомив, що пропозицію не буде прийнято. "Ні, дякуємо, але ми купимо Twitter за 9,74 млрд доларів, якщо ви хочете". У відповідь Маск назвав Альтмана шахраєм.

Свого часу Маск і його партнери заплатили за соцмережу X/Twitter понад $40 мільярдів.

Раніше повідомлялося, що OpenAI витратила $14 млн на рекламу на Супербоулі. Це вперше, коли творці ChatGPT рекламують свій продукт на таку широку аудиторію – захід приваблює в середньому 100 млн глядачів щорічно.

Напередодні OpenAI оголосила про запуск Deep Research – спеціального режиму ChatGPT для "глибоких досліджень", під час якого він описує кожен свій крок, а за підсумками роботи надає не тільки текст, а й графіки, ілюстрації та джерела. Такий процес може займати пів години.

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