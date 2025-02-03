ChatGPT навчився проводити 'глибокі дослідження' – бот прошерстить весь інтернет за вас

На відміну від звичайного чат-бота, цей інструмент не просто формулює відповіді, а самостійно шукає інформацію в інтернеті та збирає її воєдино.

OpenAI оголосила про запуск Deep Research – спеціального режиму ChatGPT для "глибоких досліджень". Розробники поєднали мислездатну модель GPT-o3 з пошуком у мережі.

Під час дослідження Deep Research описує кожен свій крок, а за підсумком роботи надає не тільки текст, а й графіки, ілюстрації та джерела. Процес генерації може займати як 5 хвилин, так і півгодини.

"Deep Research працює, плануючи і виконуючи багатокрокову траєкторію для пошуку необхідних даних, повертаючись назад і реагуючи на інформацію в реальному часі в разі потреби", – кажуть в OpenAI.

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Тему для роботи можна задавати і коригувати як у текстовому форматі, так і за допомогою прикріплених файлів. OpenAI також зазначила, що Deep Research має обмеження на "глибокі міркування", оскільки іноді ШІ-агент може "іноді галюцинувати".

Поки послуга доступна тільки платним підписникам ChatGPT Pro з лімітом у 100 генерацій на місяць. У майбутньому інструмент додадуть у підписку Plus із 10 використаннями на місяць.

Раніше в ChatGPT з'явилася ШІ-модель o3-mini, яка "думає", – вона стала набагато швидшою та ефективнішою за стару версію, а також доступна для всіх користувачів, включно з тими, хто не оформив платну підписку на сервіс.

Тим часом у ChatGPT з'явився новий серйозний конкурент. Китайський чат-бот DeepSeek уже став найбільш скачуваним в американському App Store і не на жарт налякав американських розробників у сфері ШІ.

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