Компанія показала прогрес від першого багаття і колеса до недавніх наукових відкриттів і ChatGPT.

Під час Супербоула, однієї з найрейтинговіших подій року, був показаний рекламний ролик ChatGPT. Це вперше, коли OpenAI рекламує свій штучний інтелект на таку широку аудиторію – захід приваблює в середньому 100 млн глядачів щорічно.

Розміщення проморолика обійшлося компанії приблизно в $14 млн, зазначає видання The Verge. Це в два з гаком рази більше за декларований бюджет на навчання китайської моделі DeepSeek R1, що конкурує з рішеннями OpenAI.

Сам трейлер тривалістю в хвилину майже нічого не розповідає ні про OpenAI, ні про ChatGPT. Компанія показала прогрес від першого багаття і колеса до нещодавніх наукових відкриттів і ChatGPT, тим самим підкреслюючи, що ШІ-технології вже стали невід'ємною частиною життя.

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Новий директор з маркетингу OpenAI Кейт Роуч сказав, що вони спеціально не згадували AGI або загальний штучний інтелект, а хотіли сфокусуватися на більш практичних застосуваннях ChatGPT. Щоправда, судячи з реакції в соцмережах, у них це не вийшло – ролик вийшов занадто абстрактним.

Проте в компанії впевнені, що витрати того варті: завдяки ролику про існування OpenAI і ChatGPT могли дізнатися мільйони глядачів, які раніше не мали поняття про існування компанії та її сервісів.

Напередодні OpenAI оголосила про запуск Deep Research – спеціального режиму ChatGPT для "глибоких досліджень", під час якого чат-бот описує кожен свій крок, а за підсумками роботи надає не тільки текст, а й графіки, ілюстрації та джерела. Такий процес може займати півгодини.

Тим часом творці ChatGPT розробляють ШІ-пристрій, який одного разу замінить смартфон. У його створенні бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

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