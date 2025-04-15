Запустити перекладач можна буде прямо на смартфоні.

Дослідники лабораторії Google DeepMind створили модель штучного інтелекту (ШІ), яка дасть змогу спілкуватися з дельфінами. Про це йдеться в блозі компанії.

Модель під назвою DolphinGemma була навчена на клацаннях, свистах і потріскуваннях, які видають дельфіни. За допомогою спеціального корпусу і смартфона Pixel, на якому запускається DolphinGemma, вчені записують дельфінячі звуки, аналізують їх і навіть генерують звуки у відповідь.

Для цього модель навчили на даних проєкту Wild Dolphin Project (WDP), некомерційної організації, яка вже 35 років вивчає дельфінів на Багамах. Кожен запис звуків йде з контекстом про те, що робила тварина в цей момент.

Відео дня

Зараз DolphinGemma розпізнає закономірності і вже вміє робити гіпотезу про те, що сказала тварина. Це допомагає людям реагувати на сигнали й іноді навіть вдало. Фінальна мета − створити спільний "словник", який допоможе налагодити повноцінну двосторонню комунікацію.

Запустити перекладач можна буде прямо на смартфоні, але точних термінів релізу поки немає.

Наприкінці березня Google відкрила доступ усім охочим до тестування своєї найрозумнішої нейромережі. Це перша модель у новій серії "мислездатних" ШІ, здатних краще впоратися із завданнями, що вимагають логіки, аналізу та врахування контексту.

Нещодавнє дослідження показало, що чат-боти зі ШІ все більше нагадують людський мозок. Зокрема, підтвердилася гіпотеза про те, що розвиваючись, текстові нейромережі не тільки працюють краще, а й набувають більше схожих рис із мозком.

Вас також можуть зацікавити новини: