Найрозумніший ШІ від Google раптово став безкоштовним для всіх: як скористатися

Це перша модель у новій серії "мислячих" ШІ, здатних аналізувати інформацію, робити логічні висновки і вирішувати складні завдання.

Google несподівано відкрила доступ усім охочим до тестування своєї нової мультимодальної ШІ-моделі Gemini 2.5 Pro, яка раніше була доступною тільки Advanced-підписникам.

Gemini 2.5 Pro представили лише тиждень тому, і в багатьох бенчмарках вона обходить своїх конкурентів ChatGPT та DeepSeek. Це перша модель у новій серії "мислездатних" ШІ, здатних краще впоратися із завданнями, що вимагають логіки, аналізу та врахування контексту.

Ще одна особливість Gemini 2.5 Pro – можливість аналізу до 1 мільйона токенів за один запит, причому в майбутньому обіцяють відразу 2 млн. У більшості сучасних аналогів стандартна межа становить ~200 тисяч. Такий обсяг дає змогу працювати з довгими документами, багатогодинними відео і складними наборами даних, зберігаючи цілісність інтерпретації.

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Спробувати нейромережу можна у веб-версії або застосунку Gemini. Google наголошує, що Gemini 2.5 Pro все ще вважається експериментальною ШІ-моделлю і має обмеження для безплатних користувачів – передусім за швидкістю та обсягом запитів.

Проте Google робить новітню модель безкоштовною для всіх, яка ще не так давно вважалася преміальною – без прихованих платежів і підписок. Залишається питання, як цей крок вплине на баланс ринку, де аналогічні рішення доступні тільки за платною підпискою, зазначають ЗМІ.

Напередодні Ілон Маск представив третю версію чат-бота – Grok 3, назвавши її "найрозумнішим штучним інтелектом на Землі". Рання версія нової моделі перевершує ChatGPT, DeepSeek та інші рішення від конкурентів в усіх ключових тестах, включно з математикою, наукою і програмуванням.

Тим часом OpenAI запустив сайт, на якому можна безплатно озвучити будь-який текст - навіть українською. Система дає змогу налаштовувати як сам голос, так і його стиль звучання, тембр і емоційність.

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