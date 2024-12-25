Для цієї розробки було задіяно понад мільярд користувацьких пристроїв.

Компанія Niantic, яка випустила у 2016 році неймовірно вірусну мобільну гру Pokemon GO, використовувала дані з камер гравців для навчання моделей штучного інтелекту. Компанія хоче створити найдокладнішу 3D-карту практично кожного куточка Землі.

Згідно з інформацією в блозі компанії, Niantic розвиває технологію Visual Positioning System (VPS). На відміну від Global Positioning System (GPS), місцезнаходження користувача визначається не з супутників, а з землі. Штучний інтелект аналізує навколишні об'єкти і зіставляє їх зі своїми даними, роблячи припущення, де зараз може перебувати користувач. Таку карту називають geospatial (геопросторовою).

Для створення своєї Large Geospatial Model (LGM) Niantic навчає понад 50 мільйонів нейромереж з більш ніж 150 трильйонами параметрів на мільйонах локацій. Як уже було сказано, дані для навчання збирали з камер гравців Pokemon GO, у 2019 році застосунок завантажили в мільярдний раз.

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Компанія планує використовувати свою LGM для поліпшення засобів навігації, створивши своєрідний ChatGPT, який зможе допомагати користувачеві орієнтуватися на дорогах і в містах, а також відповідатиме на запитання, пов'язані з місцевістю, та даватиме персоналізовані поради. Крім того, в майбутньому планується інтеграція з окулярами доповненої реальності.

Також Niantic поділилася проміжними результатами своєї роботи. Компанія заявляє, що їхня модель уже може визначити місцезнаходження людини з точністю до сантиметра в мільйоні локацій по всьому світу. Творці зазначають, що на відміну від 3D-карт Google Maps, їхня модель навчається на знімках, зроблених пішоходами в місцях, де не може проїхати автомобіль.

Метою розвитку LGM Niantic називає уявлення ШІ про світ так, як у людини. Наприклад, людина опинилася на вході до церкви, вона тут уперше і не знає, який вигляд має зворотний бік будівлі, але вона вже бачила багато церков у житті і може приблизно уявити її вигляд з іншого боку. Штучний інтелект поки що так не може, йому бракує уявлення про деякі фундаментальні закони природи, розуміння концепту зміни погоди і часу доби, а також культурного коду регіону, де розташована церква.

Раніше ми розповідали, що штучний інтелект навчився проходити капчу у 100% випадків.

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