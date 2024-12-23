'Так, я людина': штучний інтелект навчився обходити капчу у 100% випадків

ШІ навчився проходити капчу швидше і краще за людей / фото ua.depositphotos.com

За даними ресурсу The Conversation, популярний тест Captcha, який використовується для розрізнення комп'ютерів і людей, більше не ефективний. Річ у тім, що сучасні ШІ-алгоритми навчилися розв'язувати класичні головоломки навіть швидше за реальних інтернет-користувачів.

ШІ-боти за допомогою технологій комп'ютерного зору легко розпізнають спотворений текст або об'єкти на картинках. Наприклад, Google Vision і OpenAI Clip вирішують такі завдання за частки секунди, тоді як людині потрібно більше часу.

На практиці зниження ефективності капчі стає реальною проблемою. Зокрема, настільки нетиповою здатністю чат-ботів користуються для скупки квитків на ту чи іншу спортивну подію. Або блискавично оформляють попередні замовлення на пристрої, що готуються до продажу. Такими ботами часто користуються перекупники.

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Вирішити проблему ще 2018 року спробувала Google, випустивши ReCaptcha v3, яка замість класичних головоломок аналізує поведінку користувача: рух курсора, швидкість введення тексту та інші параметри. Однак цей підхід викликав питання про конфіденційність даних, оскільки вимагає збору інформації. До того ж ШІ вже навчився проходити і такі перевірки.

За словами The Conversation, найближчим часом ШІ-боти можуть поставити під загрозу роботу ще більшої кількості сервісів, які покладалися на традиційні механізми захисту. Однак розробники поки що не запропонували універсального рішення, здатного замінити застарілу Captcha.

Останнім часом у сфері ШІ відбулося чимало важливих оновлень: на початку грудня Google випустила потужний ШІ Gemini 2.0 та інструмент для надскладних запитів. Тим часом, ШІ-пошуковик на базі ChatGPT став доступний усім користувачам.

Нове дослідження показало, що чат-боти з ШІ дедалі більше нагадують людський мозок. Зокрема, підтвердилася гіпотеза про те, що розвиваючись, текстові нейромережі не лише працюють краще, а й набувають більше подібних рис із мозком.

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