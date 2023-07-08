Успіх у грі буквально залежить від того, наскільки добре ви спали.

Розробник надпопулярної Pokemon Go, суть якої полягала в тому, щоб весь час рухатися і ловити покемонів, випускають свій новий додаток. Вже 14 липня у всьому світі очікується запуск Pokemon Sleep, де гравцям доведеться як слід висипатися.

Як повідомляє видання Engadget, додаток буде працювати як звичайний трекер сну, тільки замість стандартної аналітики вранці користувачі отримують нових покемонів в колекцію. Причому чим краще і довше був сон, тим більше рідкісних покемонів можна отримати.

Pokemon Sleep об'єднує користувачів зі Снорлаксом, покемоном, який дуже любить поспати. Додаток-гра буде враховувати тривалість сну та його якість, яка буде вимірюватися через включений мікрофон смартфона та датчики акселерометра, щоб розпізнавати, наскільки користувач, наприклад, перевертається або хропе уві сні.

Для поліпшення якості відстеження можна використовувати пристрій Pokemon Go Plus у формі плоского покебола, який за допомогою вбудованого акселерометра відстежує показники сну і через Bluetooth передає дані в Pokemon Sleep.

У новому відео про Pokemon Sleep розробники показали докладний посібник щодо правильного розміщення телефону в ліжку і згадали, що додаток буде записувати звук сну для оцінки якості сну користувача.