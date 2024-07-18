Смартфони Samsung отримали функцію ШІ-перекладача в месенджерах: як працює

Тепер переведення телефонних дзвінків у режимі реального часу доступне і через Telegram з WhatsApp.

У Samsung почали поширення нового оновлення, яке є частиною нейромережевого пакета Galaxy AI. Йдеться про розширення можливостей функції "Live Translate" – відтепер переклад телефонних дзвінків у режимі реального часу доступний і через сторонні додатки.

Live Translate – аналог Google Translate, що відрізняється від конкурента тим, що дає змогу спілкуватися "живою" мовою з користувачами, які розмовляють різними мовами. Функція використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.

Принцип роботи функції Live Translate в One UI 6.1:

З релізом One UI 6.1.1 функція живого перекладу на базі ШІ відтепер працює з Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, Signal, LINE, Google Meet та інші. У майбутньому компанія розширить підтримку додатків.

Нововведення вже отримали власники Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6 з попередньо встановленою One UI 6.1.1, а найближчими тижнями воно дістанеться до наступних пристроїв:

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23 FE;

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Flip 5; Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra;

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra.

Уперше Samsung представила Live Translate з оновленням оболонки One UI 6.1 на смартфонах серії S24 у січні: вона стала однією з найбільш вражаючих функцій Galaxy AI. Також смартфон, використовуючи ШІ, напише замість вас текст і скоротить листи, допоможе в обробці фоток тощо.

При цьому в Samsung вже підтвердили, що АІ-функції в їхніх девайсах стануть платними з 2026 року. До речі, тим самим шляхом піде і Apple, яка незабаром збирається запровадити нову підписку на розширені функції ШІ.

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