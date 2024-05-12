Пристрій за допомогою ШІ складе коротке зведення по нотатках, допоможе в обробці фото або переведе телефонний дзвінок у режимі реального часу.

Оновлення One UI 6.1 з функціями Galaxy AI дебютувало зі смартфонами Samsung серії Galaxy S24 наприкінці січня, а згодом його почали отримувати старіші пристрої компанії. Сьогодні таких набралося вже понад 20.

Портал SamMobile зібрав перелік пристроїв Samsung, для яких уже вийшла One UI 6.1. Серед них є як смартфони, так і планшети бренду, випущені в останні пару років.

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Щоб перевірити наявність оновлення на вашому пристрої, перейдіть у "Налаштування", розділ "Оновлення програмного забезпечення". Прошивка важить близько 3 гігабайт.

Нагадаємо, серед ключових нововведень One UI 6.1 – Circle to Search (спрощений пошук з екрана смартфона), Live Translate (переклад телефонних дзвінків у режимі реального часу), а також функції "Розумний Редактор" і "Розумні Рекомендації".

Єдина функція Galaxy AI, яка є ексклюзивною для моделей Galaxy S24 – Instant Slow-Mo, що дає змогу за допомогою ШІ сповільнювати будь-яке відео з домальовуванням кадрів.

Раніше з'явився список із майже 50 пристроїв Samsung Galaxy, які більше не будуть оновлюватися і, відповідно, не отримають нових ШІ-функцій. Якщо серед них є ваш апарат, можливо, настав час задуматися про апгрейд.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складнихсмартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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