Тим самим шляхом піде і Apple, яка збирається вести нову підписку на розширені функції ШІ.

Корпорація Samsung повідомила, що її пристрої Samsung Galaxy, які отримали чимало функцій штучного інтелекту, зможуть використовувати їх безкоштовно до 2026 року. Після чого відбудеться перехід на платну модель, тобто, за Galaxy AI доведеться платити, пише SamMobile.

Чи стануть платними всі функції, чи тільки якась їхня частина – не говориться Нагадаємо, що Samsung із самого початку думала про монетизацію Galaxy AI, оскільки більша частина ШІ-обчислень відбувається на серверах компанії. А вони коштують грошей.

Тому користувачам доведеться платити, якщо вони хочуть користуватися всіма ШІ-фічами в повному обсязі. І це цілком стандартна практика. Інші автори ШІ, такі як Open AI і Google, теж спочатку запускали безкоштовні версії своїх сервісів (ChatGPT і Google Gemini), а потім пропонували преміум-пропозиції.

Відео дня

До речі, тим самим шляхом піде і компанія Apple. Передбачається, що з виходом iOS 18 користувачі iPhone та інших "яблучних" девайсів отримають найбазовіші інструменти ШІ, а просунуті ШІ-функції потребуватимуть платної підписки.

На відміну від Apple, Samsung не стала затягувати з реалізацією ШІ-функцій, а також додала їх не тільки в новенькі Galaxy S24, а й у флагмани минулих років. Смартфон за допомогою ШІ складе коротке зведення по нотатках, допоможе в обробці знімків або переведе телефонний дзвінок у режимі реального часу.

Раніше було складено список із майже 50 моделей Samsung Galaxy, які більше не будуть оновлюватися і, відповідно, не отримають нових ШІ-функцій. Якщо серед них є ваш девайс, найімовірніше, настав час задуматися про апгрейд.

Нагадаємо, 10 липня Samsung проведе велику презентацію, на якій покажуть нові складні смартфони, навушники і довгоочікуваний смарт-кільце Galaxy Ring. З чуток, деякі його фітнес-функції теж будуть доступні за передплатою.

Вас також можуть зацікавити новини: