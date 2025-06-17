Розбіжності між OpenAI і Microsoft з приводу майбутнього їхнього партнерства в галузі ШІ досягли переломного моменту, пише The Wall Street Journal. Розробники ChatGPT навіть подумують подати антимонопольну скаргу.
За даними газети, OpenAI хоче послабити контроль Microsoft над своїми ШІ-продуктами та обчислювальними ресурсами, а також перейти на комерційні рейки, однак для цього потрібне схвалення технологічного гіганта. За такого розкладу Microsoft наполягає на збільшенні своєї частки.
Крім цього, Microsoft хоче отримати доступ до технологій ШІ-редактора коду Windsurf, який нещодавно купила OpenAI за $3 млрд. Це не влаштовує розробника ChatGPT, оскільки Windsurf конкурує з GitHub Copilot. Ще для багатьох інших ключових моментів потрібна згода Microsoft, що не влаштовує OpenAI.
Якщо Microsoft не піде на поступки, то OpenAI готова як "ядерний варіант" звинуватити компанію в антиконкурентній поведінці, розповіли джерела WSJ. Йдеться може йти про звернення до регуляторів із проханням вивчити умови співпраці між компаніями на предмет порушень антимонопольного законодавства США.
Уперше про тріщину у відносинах між OpenAI і Microsoft розповіла NYT у жовтні 2024 року. Перша наполягала на збільшенні фінансів і обчислювальних ресурсів, тоді як Microsoft висловлювала стурбованість зростаючою залежністю від стартапу.
Популярність ChatGPT продовжує досягати нових висот, і в березні цього року він обігнав TikTok та Instagram, ставши найбільш завантажуваним додатком у світі. За місяць його встановили 46 млн разів.
Тим часом творці ChatGPT готуються до запуску своєї соцмережі. Одна з важливих причин, чому OpenAI необхідна соцмережа - актуальні та живі дані користувачів, які вже є у Twitter і Meta і використовуються ними для тренування своїх моделей.