За словами Сатьї Наделли, ШІ пише 20-30% коду в "деяких проєктах" Microsoft.

Microsoft активно використовує ШІ для написання коду, і, судячи з усього, планує тільки нарощувати темпи.

На конференції Llamacon глава компанії Сатья Наделла заявив, що приблизно 20-30% коду в деяких проєктах Microsoft вже написано ШІ. Причому йдеться не про автодоповнення, а про повноцінну генерацію нових ділянок коду мовами на кшталт Python і C++. За словами Наделли, на Python ШІ пише "фантастично", а ось C++ поки кульгає.

Технічний директор Microsoft, Кевін Скотт, пішов ще далі і прогнозує, що до 2030 року до 95% коду компанії буде генеруватися ШІ.

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Microsoft - не єдина, хто топить за ШІ-кодинг. Google зізнавалася, що близько 30% її коду створює ШІ. Meta точних цифр не називає, але Марк Цукерберг на тій самій сцені підтримав оптимізм колег, особливо підкресливши надію, що ШІ допоможе в галузі безпеки.

Щоправда, як показало дослідження Ars Technica, ШІ має схильність галюцинувати залежності та бібліотеки, які можуть обернутися вразливостями. По суті, він може придумати рядок, який підтягне непотрібний пакет розширень - і все, дірка в системі готова.

Раніше ми розповідали, що бізнесмен зробив гру за допомогою нейромережі методом вайб-кодингу і тепер заробляє 90 тисяч доларів на місяць. На створення свого авіасимулятора Пітер Левелс витратив лише 3 години.

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