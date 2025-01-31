Користувачі iPhone знайшли спосіб очистити 7 ГБ пам'яті, вимкнувши одну функцію

Спосіб очистити місце пов'язаний з нейромережею Apple Intelligence, яка в прошивці iOS 18.3 була ввімкнена за замовчуванням.

В інтернеті з'ясували, як швидко звільнити близько 7 ГБ вбудованої пам'яті в iPhone. Лайфхак стане в пригоді власникам свіжих смартфонів від Apple, які не використовують трендові ШІ-функції.

У GizmoChina розповіли, як після оновлення до iOS 18.3 користувачі помітили, що на їхніх смартфонах активувався сервіс Apple Intelligence. Він, використовуючи ШІ, дає змогу переписувати тексти, генерувати картинки, створювати емодзі та робити інші подібні штуки.

Однак нейромережа займає близько 7 ГБайт на смартфоні. Якщо її деактивувати, то ця пам'ять знову звільниться. Важливо зазначити, що функція підтримується тільки пристроями з новітнім обладнанням Apple, такими як iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, а також усіма моделями iPhone 16.

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Щоб відключити помічника ШІ, потрібно зайти в налаштування iPhone або iPad, вибрати розділ Apple Intelligence & Siri і перевести перемикач навпроти пункту Apple Intelligence у неактивне положення.

Тим, хто не хоче повністю відключати Apple Intelligence, компанія пропонує можливість вибіркового відключення окремих функцій. Наприклад, можна відключити зведення повідомлень у сповіщеннях та інструменти для написання тексту, не відключаючи весь пакет ШІ.

Наразі Apple є доволі сирим і працює не у всіх регіонах. Також користувачі iPhone 15 Pro/15 Pro Max скаржилися на перегрів смартфонів при використанні Apple Intelligence. При цьому у власників iPhone 16 ШІ-функції проблем не викликають.

Поки що АІ-функції надаються безоплатно, але повідомляється, що з 2026 року їх зроблять платними. Apple і Samsung планують вести нову підписку на найтоповіші функції ШІ. У майбутньому її доведеться оформити, щоб повноцінно користуватися всіма функціями операційної системи.

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