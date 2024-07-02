У майбутньому її доведеться оформити, щоб повноцінно користуватися всіма функціями операційної системи.

Корпорація Apple працює над новим типом підписки для своїх пристроїв, яка буде надавати додаткові функції штучного інтелекту (ШІ) в рамках пакета Apple Intelligence. Про це пише оглядач Bloomberg Марк Гурман.

Анонсований на WWDC 2024 пакет Apple Intelligence надає доступ до нейромереж і ШІ-функцій, які побудовані на базі алгоритмів ChatGPT від OpenAI, Google Gemini тощо. На старті вони будуть повністю безкоштовними, але довгостроковий план Apple полягає в тому, щоб запустити підписку, схожу з iCloud+, за яку доведеться платити щомісяця.

Передбачається, що з виходом iOS 18 користувачі iPhone та інших "яблучних" девайсів отримають найбазовіші інструменти ШІ - для аналізу і сортування повідомлень, створення коротких інформаційних зведень у Safari, "Нотатках" і "Пошті", а також можливість генерації картинок і Genmoji. А ось більш круті ШІ-функції вже будуть платними.

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Вартість підписки на умовний Apple Intelligence+, а також терміни релізу і список нововведень будуть відомі пізніше. З більшою часткою ймовірності підписку презентують тільки у 2025 році.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що в останні кілька років продукція Apple не вирізняється нововведеннями щодо заліза. Компанія дедалі частіше дотримується безпечної філософії, трохи покращуючи продуктивність і повільними темпами додаючи фішки на кшталт OLED-дисплеї в iPad Pro. Це позначається на доході: багато хто вже не "летить" за останніми новинками компанії в момент, коли вони тільки вийшли.

Але потім з'явився штучний інтелект. В Apple упевнені, що це може бути та сфера, яка вдихне нове життя в девайси компанії і заодно підніме доходи. Таким чином, фокус бізнесу Apple найближчими роками зміститься від апаратних фішок до програмних: впровадження підписок і надання нових ШІ-функцій тільки на останніх моделях iPhone.

Як відомо, штучний інтелект Apple Intelligence з'явиться в iOS 18 та інших операційних системах від Apple. Втім, для їхньої роботи будуть потрібні новітні моделі iPhone 15 Pro. Apple пояснила це тим, що інші айфони занадто слабкі, але очевидно, що компанія лукавить.

Наприклад, на телефонах Samsung функції ШІ доступні навіть на флагманах 2020 року, нехай і в дещо урізаному вигляді. Вони надаватимуться безкоштовно до кінця 2025-го, після чого Samsung теж має намір запровадити ШІ-підписку.

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