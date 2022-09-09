Наразі DALL-E 2 знаходиться в режимі закритого бета-тестування, й щоб ним скористатися, вам доведеться встати в чергу.

Днями розробники з OpenAI додали цікаву функцію "Outpainting" у свою модель штучного інтелекту DALL-E, а також DALL-E 2, яка була представлена у квітні 2022 року.

Тепер вона здатна не тільки генерувати та трансформувати зображення за описом, а й "домальовувати" наявні картини, повідомляє The Verge.

Для наочної демонстрації розробники використали роботу Йоганна Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою". Нейромережа за допомогою людських підказок "уявила", що знаходиться за кадром портрета, і поетапно домальовувала його.

Відео дня

Найцікавіше, що навіть з обмеженою інформацією, наданою портретом, DALL-E "домальовує" об'єкти відповідно до стилю автора, імітуючи тіні та відблиски оригіналу, тому доповнений фон органічно вписується в загальну картину.

Оригінал

Робота DALL-E

Користувачі гідно оцінили нову функцію й почали активно ділитися своїми роботами в соціальних мережах. Ось деякі з них:

Наразі DALL-E 2 знаходиться в режимі закритого бета-тестування і щоб ним скористатися, вам доведеться встати в чергу. Для цього, подайте заявку на тестування нейромережі на сайті сервісу.

Раніше УНІАН повідомляв, що картина, створена нейромережею Midjourney, посіла перше місце в конкурсі мистецтв. Цей випадок вже встиг викликати чимало суперечок і шуму в мережі.

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