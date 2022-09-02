Цей випадок вже встиг викликати чимало суперечок та розголосу у мережі.

На конкурсі образотворчого мистецтва в Колорадо, США, перемогла картина, намальована нейронною мережею Midjourney, що стала вкрай популярною останнім часом.

Чоловік, на ім'я Джейсон Алле роздрукував зображення на полотні після збільшення через ще одну нейромережу – Gigapixel AI. При цьому судді не знали цього, повідомляє Vice.

Зокрема, на зображенні видно велику залу у стилі бароко із круглим ілюмінатором на віддалі та кілька людей в класичних сукнях, що дивляться на залитий сонцем й опромінений пейзаж. Робота називається "Theatre D’opéra Spatial".

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Цей випадок вже встиг викликати чимало суперечок та розголосу у мережі: деякі передрікають швидку смерть творчим професіям, інші ж вважають, що ШІ – "просто ще один інструмент", який допомагає творити, і, "якщо ви відчуваєте загрозу з боку технології, можливо, ви не дуже хороший художник".

Своєю чергою сам автор упевнений, що перемога в конкурсі – і його заслуга теж, а не тільки алгоритмів. Знадобилося кілька тижнів, тонка настройка і більше сотні спроб, щоб отримати всього підхожих варіантів, один з яких й переміг.

Як УНІАН повідомляв раніше, штучний інтелект приніс 10 мільйонів євро в казну Франції, виявляючи нелегальні басейни. В ході експерименту ШІ "згодовували" знімки з супутників, після чого він звіряв їх з базами даних земельного кадастру.

Також ми розповідали історію колишнього інженера Google, який знайшов ознаки свідомості у штучного інтелекту. Чоловік намагався надати керівництву докази усвідомленості алгоритму, але його відсторонили від роботи та відправили у відпустку, а після і зовсім звільнили.

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