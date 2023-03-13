Глава компанії наполягає на випуску гарнітури змішаної реальності в цьому році, хоча команда розробки вважає, що потрібно почекати кілька років.

Журналісти Financial Times дізналися, що глава Apple Тім Кук підтримав операційного директора компанії Джеффа Вільямса в прагненні випустити до кінця цього року гарнітуру змішаної реальності всупереч тому, що пристрій ще не готовий.

Як зазначає джерело, час випуску гарнітури змішаної реальності став причиною серйозних розбіжностей в Apple. Дизайнери та інженери компанії проти раннього запуску, оскільки продукт просто ще не готовий.

Якою саме мірою він не готовий, не уточнюється, але команда розробників вважають, що потрібно почекати ще хоча б "кілька років", поки не з'являться технології для легких окулярів доповненої реальності. Тобто, судячи з усього, йдеться про доволі суттєвий ступінь неготовності, але не продукту, як такого, а технологій для його створення в цілому.

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З іншого боку, операційна група Apple хоче випустити ранню версію продукту у вигляді громіздкої гарнітури, схожої на лижні окуляри, яка дозволить користувачам дивитися 3D-відео, виконувати інтерактивні тренування або спілкуватися по FaceTime з "ефектом присутності".

Тім Кук, який до того, як стати генеральним директором Apple, обіймав посаду операційного директора, як повідомляється, став на бік Джеффа Вільямса, відкинувши заперечення інженерів Apple і наполягаючи на швидкому запуску більш обмеженого продукту. У розмові з Financial Times колишні співробітники Apple, які працювали над пристроєм, описали "величезний тиск, пов'язаний з випуском XR-гарнітури".

Як повідомляється, гарнітура Apple активно розробляється вже сім років, що вдвічі довше, ніж оригінальний iPhone до його запуску. Вважається, що пристрій безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Поки очікується, що анонс такого пристрою відбудеться навесні-влітку з повноцінним релізом до кінця року. Вартість оцінюється в $3000 – це вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.

У майбутньому купертинівці розраховують створити окуляри доповненої реальності (AR), які можна буде носити, не знімаючи, весь день. Всередині Apple намітили концепцію, згідно з якою такий пристрій зможе замінити користувачеві не тільки смартфон, але і ноутбук.

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