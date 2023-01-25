Очікується, що анонс відбудеться навесні, а реліз до кінця року. Вартість оцінюється в $3000 – це вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.

Репортер Bloomberg Марк Гурман опублікував великий матеріал, в якому розкриваються основні параметри та "фішки" Reality Pro - так, скоріше за все, буде називатися амбітна гарнітура змішаної реальності від Apple.

За його даними, над Reality Pro протягом семи років працювало більше тисячі співробітників, а Apple робить на нього велику ставку. При цьому сам пристрій буде коштувати близько $3000 – вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.

Гарнітура отримає кілька зовнішніх камер для відстеження руху рук і внутрішні датчики для зчитування очей. Користувач зможе керувати інтерфейсом поглядом і жестами пальців без використання окремого контролера. Цей підхід відрізняється від інших гарнітур, які зазвичай покладаються на ручний контролер.

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Як і остання гарнітура Meta, пристрій Apple використовуватиме як віртуальну (XR), так і доповнену реальність (AR). У віртуальній реальності користувачі бачать зображення і контент в окулярах. AR, з іншого боку, накладає цифровий вміст на зображення реального світу.

Що стосується зображення, то воно буде виводитися на два дисплеї від Sony з надвисокою роздільною здатністю. Зовнішні камери дозволять активувати "прозорість" для перемикання в режим доповненої реальності. Apple також запропонує користувачам з окулярами для зору спеціальні лінзи, які розташовуються в самому корпусі.

За продуктивність відповідатиме чипсет Apple M2, який стоїть в останніх Mac, а акумулятора вистачить на дві години активної роботи. Через високу потужність пристрій помітно нагрівається, тому блок з акумулятором винесений в окремий пристрій, який підключається за допомогою кабелю.

Корпус девайса виконаний з алюмінію, скла і м'якого матеріалу – і буде нагадувати навушники AirPods Max від Apple за $550. Вигнута передня панель з екранами дозволить бачити очі користувача зовні, а в наголов'ї будуть вбудовані динаміки. Це буде відрізняти новинку від в основному пластикового дизайну конкурентів, які зазвичай "прив'язують" пристрій до користувача декількома ремінцями.

Однією з родзинок гарнітури Apple стане спілкування по FaceTime. Дві людини з Reality Pro зможуть спілкуватися у віртуальному просторі з ефектом присутності – їх представлятимуть реалістичні цифрові аватари. Але завдяки величезній обчислювальній потужності, необхідній для цієї функції, вона працюватиме лише під час спілкування тет-а-тет; у групових дзвінках користувачів представлятимуть Memoji – налаштовані емодзі Apple.

Очікується, що анонс Reality Pro відбудеться навесні, а реліз до кінця року, хоча графік, як і раніше, може змінитися. Паралельно Apple працює над більш дешевою версією – вона буде випущена в кінці 2024 або початку 2025 року – і коштуватиме ближче до $1500.

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