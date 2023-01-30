Вихід першої "яблучної" гарнітури доповненої та віртуальної реальності очікується до кінця цього року.

Apple ще не анонсувала свою першу гарнітуру змішаної реальності, але ми вже чули чимало Інсайдів про довгострокові плани компанії щодо цього нового продукту. У майбутньому купертинівці розраховують створити такі окуляри доповненої реальності (AR), які можна буде носити, не знімаючи, весь день.

Всередині Apple намітили концепцію, згідно з якою такий пристрій зможе замінити користувачеві не тільки смартфон, але і ноутбук, пише репортер Bloomberg Марк Гурман. Однак до такого гаджета компанії все ще далеко – спочатку вони повинні закінчити створення XR/AR-гарнітури та привернути увагу цільової аудиторії.

Перша гарнітура змішаної реальності Apple – Reality Pro – буде випущена до кінця 2023 року. Головною її особливістю стане можливість швидкого перемикання між режимами віртуальної (XR), і доповненої реальності (AR). Також пристрій отримає кілька зовнішніх камер для відстеження руху рук і внутрішні датчики для зчитування очей.

Відео дня

У матеріалі йдеться, що Apple, фактично, ставить на кін свою репутацію. На думку Гурмана, компанії доведеться дуже постаратися, щоб пояснити покупцям, навіщо їм потрібен девайс вартістю вище 3000 доларів.

Компанія сподівається, що імерсивний перегляд відео, тісна інтеграція з іншими гаджетами Apple і просунуті дзвінки FaceTime на основі віртуальної реальності залучать споживачів, але я сумніваюся, що цього підходу буде достатньо – підкреслив фахівець.

Гурман також зазначив, що при створенні першого айфона ринок телефонів був досить розвинений, а "з появою першого iPad світ явно був готовий до планшетів". Перша гарнітура AR/VR, ймовірно, не буде радикально кращою, ніж iPhone або iPad, але буде коштувати в п'ять разів більше, ніж оригінальний iPhone на початку 2007 року. В цьому випадку існує великий ризик провалу девайса в продажі.

Коли з'явиться XR/AR-гарнітура від Apple

Очікується, що анонс Reality Pro відбудеться навесні, а реліз до кінця року, хоча графік, як і раніше, може змінитися. Паралельно Apple працює над дешевшою версією – вона буде випущена в кінці 2024 або початку 2025 року – і буде коштувати ближче до $1500.

Раніше повідомлялося, що Apple привернула голлівудських режисерів, у тому числі Джон Фавро, для створення контенту. Режисер "Залізної людини" нібито працює над тим, щоб оживити динозаврів за допомогою гарнітури.

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