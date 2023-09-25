Таким чином, Pixel 8 і Pixel 8 Pro, які вийдуть з Android 14 "із коробки", отримають мінімум Android 19.

Наступного тижня Google представить нове покоління смартфонів Pixel – пристрої компанії традиційно виходять у жовтні. У новому витоку розкрито всі специфікації новинок.

З найголовнішого, Google Pixel 8 та Pixel 8 Pro отримуватимуть оновлення протягом семи років, а не п'яти, тобто смартфони будуть актуальними до 2030 року. На цей момент сім років на ринку Android-смартфонів не пропонує жоден з виробників.

Втім, поки точно невідомо, як буде розподілено цей термін. Найімовірніше, йдеться про 5 років оновлень на нові версії Android, а 2 роки, що залишилися, вони будуть отримувати лише оновлення безпеки. Однак це все одно більше, ніж у кого б то не було.

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Яким буде Google Pixel 8:

Pixel 8: 6,2-дюймовий OLED-дисплей, 2000 ніт, 120 Гц, Gorilla Glass Victus, процесор Tensor G3, 8 Гбайт оперативної пам'яті, подвійна камера (50+12 Мп), батарея 4575 мАг;

Pixel 8 Pro: OLED-дисплей 6,7", 2400 ніт, 120 Гц, Gorilla Glass Victus 2, процесор Tensor G3 + Titan, 12 Гбайт оперативної пам'яті, потрійна камера (50+48+48 Мп), батарея 5050 мАг, ультразвуковий сканер відбитків пальців.

При цьому, очікується, що Google не стане підіймати ціни на нові Pixel, принаймні в США. Pixel 8 в США коштуватиме 699 доларів (~25 000 грн), а Pixel 8 Pro – 899 доларів (~33 000 грн). Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в США продається від 1199 доларів.

Презентація Made by Google, на якій анонсують смартфони серії Pixel 8, відбудеться 4 жовтня. Там же покажуть нове покоління смарт-годинників Pixel Watch.

Раніше в мережі з'явилася повна "дорожня карта" смартфонів Google Pixel до 2026 року. У найближчі два роки компанія представить Pixel у форматі "розкладачки", а "піксельна" серія буде більше нагадувати лінійку Apple iPhone SE.

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