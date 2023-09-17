У найближчі два роки компанія представить Pixel у форматі "розкладачки", а "піксельна" серія буде більше нагадувати лінійку Apple iPhone.

Поки Google готується до близького релізу смартфонів серії Pixel 8, в мережі з'явилася "дорожня карта" всіх майбутніх смартфонів Pixel аж до 2026 року. Подробиця ділиться перевірений ресурс ITHome.

На початку жовтня цього року Google представить Pixel 8 і 8 Pro. Очікується, що новинки помітно подорожчають, зате запропонують найкращі камери на ринку. Одночасно з ними покажуть нове покоління смарт-годинників Pixel Watch.

У середині 2024-го компанія представить бюджетний Pixel 8a і складаний Pixel Fold 2.

Реліз лінійки Pixel 9 запланований на другу половину 2024-го або початок 2025 року. Тут Google вперше представить нову модель – мова йде про компактну Pro-версії з екраном 6,3 дюйма.

Google буде використовувати подібний підхід і для Pixel 10. У сімейство флагманів 2025 року увійде звичайний Google Pixel 10 і два Pixel 10 Pro в різних розмірах. Відео дня

Також до 2026 року Google вперше представить Pixel у форматі "розкладачки" (як Galaxy Z Flip 4).

Джерело зазначає, що Google роздумує над випуском бюджетної A-серії Pixel раз на два роки, як у випадку з iPhone SE. Чи вийде Pixel 9а в 2026 році, залежить від комерційного успіху Pixel 8a.

Також до кінця 2023 року очікується випуск лінійки Xiaomi 14. Як очікується, рамка нового флагмана складе всього 1 мм – це буде рекорд серед всіх смартфонів на ринку. В плані "начинки" теж очікуються поліпшення, як мінімум, новітній процесор Snapdragon 8 Gen 3.

А вже в грудні очікується вихід OnePlus 12. Він стане одним з перших смартфонів на базі ще не представленого Snapdragon 8 Gen 3. Також апарат зможе похвалитися збільшеним акумулятором і новими камерами.

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