Новинки помітно подорожчають, зате запропонують найкращі камери на ринку.

У мережу злили конфігурації, кольори і європейські ціни Google Pixel 8 та 8 Pro. Флагмани Google ще не показали, але користувачі вже знають, скільки коштуватимуть пристрої.

Як повідомляють джерела, базовий Pixel 8 обійдеться щонайменше в 710 євро чи 870 євро з урахуванням ПДВ – істотно більше в порівнянні з попередником. У цьому комплекті пристрій матиме 128 Гбайт вбудованої пам'яті.

У випадку з Pixel 8 Pro ситуація ще гірша, оскільки версії на 128 ГБ приписують ціну в €1235 (з урахуванням податків), на 256 ГБ – €1300, а на 512 ГБ – €1460. Для порівняння, Pixel 7 стартував в Європі з 649 євро, а Pixel 7 Pro – з 899 євро.

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Яким буде Google Pixel 8

Pixel 8: 6,2-дюймовий OLED-дисплей, 120 Гц, чипсет Tensor G3, 8 ГБ пам'яті, подвійна камера (50 + 12 Мп), акумулятор 4485 мАг;

Pixel 8 Pro: OLED-дисплей 6,7", 120 Гц, чипсет Tensor G3 + Titan, 12 ГБ пам'яті, потрійна камера (50+64+48 Мп), батарея 4950 мАг, ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Покупці також зможуть вибрати із забарвлень: Hazel (горіховий), Obsidian (темно-сірий), Rose (рожевий), Mint (м'ятний).

Презентація Made by Google, на якій представлять лінійку Pixel 8, відбудеться 4 жовтня. Там же покажуть нове покоління смарт-годинників Pixel Watch.

А вже 12 вересня відбудеться вересневий івент Apple, на якому представлять новенькі айфони. Як вже відомо, заміна Lightning на роз'єм USB-C стане одним з ключових нововведень в iPhone 15. Також очікується поява Ultra-версії з титановим корпусом і камерою-перископом.

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