У всіх 120-герцові AMOLED-екрани, але різні характеристики.

Бренд Oppo представив на китайському ринку лінійку смартфонів Reno 10. До неї увійшли три смартфони. У всіх 120-герцові AMOLED-екрани, але різні характеристики.

Найцікавішою вийшла версія Oppo Reno 10 Pro+, яка стала найтоншою моделлю, оснащена перископним модулем. Товщина пристрою становить 8,28 мм, а вага – 194 грами.

Смартфон отримав 6.74-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 16+512 ГБ пам'яті і акумулятор місткістю 4700 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 100 Вт. Роздільна здатність селфі-камери становить 32 Мп, а тильна камера складається з трьох модулів:

Відео дня

головний датчик Sony IMX890 на 50 Мп;

ширококутний об'єктив Sony IMX709 на 8 Мп (f/2.2);

телеоб'єктив на 64 Мп (1/2 дюйма, F/2.5, OIS), що забезпечує триразовий оптичний зум і до 120-кратний зум.

Oppo Reno 10 Pro+ також оснащений процесором обробки зображень MariSilicon X NP, сканером відбитків пальців, розташованим під екраном, та стереодинаміками. У Китаї за нього просять 3899 юанів (~20 000 грн).

Рівнем нижче йде Oppo Reno 10 Pro, який відрізняється процесором MediaTek Dimensity 8200, батареєю на 4600 мАг і телеоб'єктивом на 32 Мп. Його вартість починається від 3499 юанів (~18 200 грн).

Найдоступнішим в лінійці став звичайний Oppo Reno 10 на Qualcomm Snapdragon 778G, з датчиком основної камери Omnivision OV64B на 64 Мп (f/1.8) і швидкою зарядкою 80 Вт. Він пропонується за ціною від 2499 юанів (~13 000 грн)

На початку цього року Oppo представила Find X6 і Find X6 Pro – "найдосконаліші флагмани" компанії. Головна фішка в камері-перископі з рекордно великим сенсором IMX890, який робить портрети рівня фотоапаратів. А модель Pro ще й пропонує екран з рекордною піковою яскравістю – 2500 ніт.

Вас також можуть зацікавити новини: