Він дозволить шукати загублені речі та відстежувати їх місце розташування, а також працювати в режимі датчика температури та вологості.

Компанія OPPO представила Zero-Power Tag – аналог яблучного AirTag. Він дозволить шукати загублені речі та відстежувати їх місце розташування, а також працювати в режимі датчика температури та вологості.

"Фішка" гаджета в тому, що для роботи йому не потрібна батарея – завдяки технології нульового енергоспоживання маячок здатен витягувати енергію буквально з повітря.

Джерелами живлення для Zero-Power Tag служать радіосигнали від веж стільникового зв'язку, Bluetooth, Wi-Fi та смартфонів. Вони також застосовуються для моніторингу місця розташування. Це рішення допоможе скоротити витрати на виробництво і збільшити довговічність пристрою.

Зібрані за допомогою маячка дані будуть доступні для перегляду в застосунку на смартфоні. Втім, пошук предметів і моніторинг умов навколишнього середовища – це не єдине застосування цієї технології. В Oppo говорять, що з такими датчиками можна буде відстежувати переміщення птахів, які знаходяться на межі вимирання.

Наразі Oppo Zero-Power Tag виконаний у вигляді картки, проте в майбутньому обіцяють версію в форматі стікера, який можна приклеювати на речі. Дату комерційного запуску і ціну гаджета компанія не повідомляє.

Раніше Huawei випустила свій аналог AirTag. Як зовні, так і по набору функцій – це аналог яблучного гаджета, але просять за нього втричі дешевше.

До слова, OPPO нещодавно показувала свого "робопса" – він вміє стежити за дитиною і дзвонити по відеозв'язку.

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