На китайському ринку телефон з'явився 24 березня.

Oppo офіційно представила Find X6 і Find X6 Pro – "найдосконаліші флагмани" компанії. Головна фішка в камері-перископі з рекордно великим сенсором IMX890, який робить портрети рівня фотоапаратів.

Просунуті фотоможливості поєднуються з найтоповішою на сьогодні начинкою, а модель Pro ще й пропонує екран з рекордною піковою яскравістю – 2500 ніт.

Характеристики OPPO Find X6 Pro:

дисплей: 6.82", 3168X1440, AMOLED, 1-120 Гц

процесор: Snapdragon 8 Gen 2

пам'ять: 12/16 ГБ LPDDR5X ОЗУ, 256/512 ГБ UFS 4.0 ПЗУ

батарея: 5000 мАг і 100 Вт зарядка

камери: 50+50+50 Мп (IMX989 + "ширік" + х3 зум), для селфі встановлена камера на 32 Мп.

Базовий Find X6 відрізняється від старшого побратима 6.74-дюймовим дисплеєм з максимальною яскравістю 1450 ніт і роздільною здатністю 2772х1240 пікселів, процесором MediaTek Dimensity 9200, а також камерою з об'єктивами простіше: 50 Мп (IMX890) + 50 Мп "ширік" (JN1) + 50 Мп х3 зум.

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Обидва смартфони працюють під управлінням Android 13, при цьому виробник гарантує для них чотири великих оновлення Android (тобто, вони абсолютно точно отримають Android 17) і ще рік оновлень безпеки.

Ціни виглядають так:

Oppo Find X6: 12/256 ГБ – 4499 юанів (~24 150 грн), 16/512 ГБ – 4999 юанів (~26 800 грн);

Oppo Find X6 Pro: 12/256 ГБ – 5999 юанів (~32 200 грн), 16/256 ГБ – 6499 юанів (~34 800 грн), 16/512 ГБ – 6999 юанів (~37 500 грн).

На китайському ринку телефони з'являться 24 березня. За чутками, Oppo Find X6 Pro не буде продаватися за межами Китаю, але поки ці дані не підтверджені.

А тим часом Huawei готується до презентації флагманської серії P60, яка пройде 23 березня. Вони позмагаються з OPPO Find X6 за звання нового "короля" мобільного фото. Наразі це титул належить Honor Magic5 Pro.

Також найближчим часом також очікується прем'єра Xiaomi 13 Ultra з камерами Leica, якому цілком під силу позмагатися з найтоповішими камерофонами. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

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