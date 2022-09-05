Відразу в двох цінових категоріях перше місце зайняли моделі Redmi.

Слідом за рейтингом найпродуктивніших Android-пристроїв фахівці бенчмарку AnTuTu представили черговий щомісячний рейтинг найкращих смартфонів з точки зору "ціна-якість".

Традиційно, рейтинг складено в п'яти цінових категоріях :$ 0-300 доларів, $300-450, $450-600, $600-750 і $750+. Відразу у двох цінових категоріях перше місце зайняли моделі Redmi.

Найкращі серед бюджетних – Redmi Note 11T Pro і Redmi Note 10 Pro

Тут все без змін, як і місяцем раніше. У найбюджетніішій категорії лідером став Redmi Note 11T Pro з 6.6-дюймовим екраном, чипсетом MediaTek Dimensity 8100 і батареєю місткістю 4400 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт.

Відео дня

Друге і третє місце розділили минула модель Redmi Note 10 Pro і Vivo T2x, який може похвалитися великим акумулятором на 6000 мАг.

Лідером категорії до $450 став геймерський Redmi K50 Gaming Edition, який досі не дістався до нашого ринку. Він отримав 6.67-дюймову OLED-матрицю з частотою 120 Гц і топовий процесор Snapdragon 8 Gen 1.

Сходинкою нижче розмістився Motorola Edge X30. Третє місце дісталося OnePlus Ace Racing Edition в дизайні флагманського OnePlus 10 Pro.

Найкращі "середнячки" – Lenovo Legion Y90 і Black Shark 5 Pro

Серед смартфонів вартістю до $600 перше місце віддали Lenovo Legion Y70 з дисплеєм 144 Гц і Snapdragon 8+ Gen 1. Пристрій також оснащений акумулятором місткістю 5100 маг з підтримкою швидкої дротової зарядки 68 Вт.

Друге і третє місце розділили Black Shark 5 Pro й Iqoo 10 відповідно.

Телефони, що коштують дорожче – від $ 600 до $750, – очолив базовий Xiaomi 12S з 6.28-дюймовим екраном, процесором Snapdragon 8+ Gen 1 і набором камер 50+13+5 Мп з ширіком і макро.

На другому місці знаходиться Motorola Moto X30 Pro, а на третьому – Iqoo 9 Pro.

Найкращий з найкращих – Red Magic 7S

Серед найдорожчих смартфонів з ціною вище $ 750 лідирує геймерський Red Magic 7s, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку.

Сходинкою нижче розмістився Asus Rog Phone 6. Третє місце дісталося Vivo X80 Pro.

Нагадаємо, раніше оглядачі техпорталу T3 відібрали ТОП-6 найкращих бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн.

Разом з тим редакція The Verge вибрала 8 найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer і Lenovo.

Вас також можуть зацікавити новини: