Новим королем мобільної фотографії назвали Huawei Mate 50 Pro, який дебютував в Європі минулого місяця.

Якщо ви любите фотографувати та високо цінуєте якість знімків, фахівці порталу DxOMark оновили рейтинг найкращих камерофонів, додавши нову модель на перше місце.

Новим королем мобільної фотографії назвали Huawei Mate 50 Pro, який дебютував у Європі минулого місяця. Друге і третє місце ділять Honor Magic4 Ultimate і Google Pixel 7 Pro.

Чому Huawei Mate 50 Pro найкращий

високоякісні фотографії в будь-яких ситуаціях;

інноваційна система змінної діафрагми, яка відмінно підходить для зйомки групових портретів і фото при слабкому освітленні;

топова якість фото з ширококутної камери;

деталі зберігаються на місці у всіх діапазонах масштабування;

якісне відео в приміщенні та на вулиці.

Говорити про якісь істотні мінуси при такому статусу не доводиться Якщо і шукати недоліки, то експерти відзначають невелике спотворення балансу білого, а також відмінності між прев'ю та остаточним зображенням в складних сценах.

Відео дня

Додамо, що новенькі iPhone 14 Pro та Pro Max розділили четверте і п'яте місця в рейтингу камерофонів. При цьому по частині відеознімання та селфі-камери саме новинка Apple є найкращою в рейтингу DxOMark.

Детальніше про Mate 50 Pro

Апарат отримав 6.75-дюймову OLED-матрицю з кадровою частотою 120 Гц і роздільною здатністю екрана 2616×1212 пікселів. Під капотом встановлений топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1 в поєднанні з 8 ГБ "оперативки" і батареєю на 4700 маг.

Що стосується фотоможливостей, то дозвіл селфі-камери тут становить 13 Мп, а в складі основний датчик на 50 Мп, перископ на 64 Мп із 3.5х зумом і "ширік" на 13 Мп.

Вас також можуть зацікавити новини: