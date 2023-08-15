Раніше стало відомо, що Apple вперше за шість років підвищить вартість нових iPhone.

У 2024 році очікується зростання вартості флагманських смартфонів. Всьому причиною – перехід на новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який буде встановлено в найкращих Android-пристроях.

Принаймні так вважає один авторитетний інсайдер Digital Chat Station. За даними мережевого інформатора, вартість виробництва Snapdragon 8 Gen 3 виявилася помітно дорожче попередника, тому деякі виробники залишаться на Snapdragon 8 Gen 2, в той час, як інші розглядають можливість використання чипів від MediaTek, конкурента Qualcomm.

За його словами, ті смартфони, які виберуть перехід на Snapdragon 8 Gen 3, будуть дорожче своїх конкурентів як мінімум через чипсет, втім, це не єдина причина ймовірного підвищення цін.

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Смартфони, які будуть поставлятися з Snapdragon 8 Gen 3, поки не підтверджені, але можна припустити, що подорожчання торкнеться майбутніх новинок Samsung, Motorola, Xiaomi, OnePlus, Vivo і Oppo.

Очікується, що Snapdragon 8 Gen 3 дебютує на конференції Qualcomm Snapdragon Summit 2023 наприкінці жовтня.

iPhone 2023 року стануть найдорожчими айфонами в історії

Всі чутки та витоки указують на те, що ціни на iPhone 15 стануть найвищими за всю історію Apple. Причина – помітний апгрейд модельної лінійки.

Очікується, що ціни на Pro-версії 15 щодо торішніх гаджетів піднімуться на 100-200 доларів. І це тільки в США – в інших країнах збільшення вартості буде ще більше.

Якщо чутки підтвердяться, це буде перше доларове подорожчання "яблучних" флагманів з часів iPhone X та iPhone XS Max, які стартували з позначок 999 і 1099 доларів відповідно.

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