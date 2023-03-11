Очікується, що першим смартфоном з процесором Snapdragon Gen 3 стане новий флагман компанії Xiaomi.

Тільки недавно у продажу з'явилися смартфони на базі Snapdragon 8 Gen 2, а в мережу вже "витекли" специфікації наступного флагманського процесора. За даними ЗМІ, Gen 3 буде значно швидшим за попередника.

Snapdragon Gen 3, як і Gen 2, отримає вісім ядер, але компонуватися вони будуть інакше: 1+5+2 замість 1+4+3. Це одне продуктивне ядро (Cortex-X4 з тактовою частотою 3,2 ГГц), п'ять допоміжних (Cortex A720 на 3 ГГц) і всього два енергоефективних (Cortex-A520 на 2 ГГц).

Разом з тим очікується, що графічний процесор буде оновлений до Adreno 740, а вбудований модем Qualcomm X75 5G зможе забезпечити швидкість завантаження даних 20 Гбіт/с. Snapdragon 8 Gen 3 також повинен підтримувати вбудовану пам'ять UFS 4.1 і накопичувач LPDDR5.

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Як стверджується, Qualcomm знову віддасть більшу частину замовлень на Snapdragon 8 Gen 3 компанії TSMC замість Samsung.

Першим смартфоном на базі Snapdragon 8 Gen 3 повинен стати новий флагман компанії Xiaomi. Також одним з перших новий процесор отримають смартфони серії Samsung Galaxy S24.

Найпотужніші смартфони Android у світі на 2023 рік

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu розкрили лідерів по продуктивності серед Android-смартфонів за лютий 2023 року. 9 з 10 позицій в рейтингу належить апаратам на базі нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2 – втім, один з чіпів MediaTek все ж зміг скласти йому конкуренцію.

Перше місце займає OnePlus 11 зі значним відривом від другого місця в особі Red Magic 8 Pro+. Трійку лідерів замикає Redmi K60 Pro. На четвертому і п'ятому місцях опинилися iQOO 11 Pro і Vivo x90 Pro+.

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