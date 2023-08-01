Це буде перше доларове подорожчання "яблучних" флагманів з часів iPhone X.

Компанія Apple утримує ціни на айфони вже кілька років – нові, щорічні айфони майже не дорожчають щодо попередників. Але цієї осені все зміниться.

Вже принаймні три джерела, зокрема Марк Гурман з Bloomberg, спрогнозували підвищення цін на преміальні смартфони на 100-200 доларів. Очікується, що 15 Pro буде стартувати з позначки 1099 доларів (+$100), а 15 Pro Max – з 1299 доларів (+$200).

Таким чином, маючи на руках 1000 доларів, взяти "прошку" вже не вийде. Але за базові айфони будуть просити все ті ж 799-899 доларів.

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Зростання вартості iPhone 15 Pro Max пояснюється появою перископічного телеоб'єктива, який забезпечить оптичне наближення на рівні 5x або 6x. Обидві моделі з приставкою Pro також зможуть похвалитися ультратонкими рамками навколо дисплея, процесором Apple A17 Bionic і титановим корпусом.

Якщо прогнози аналітиків збудуться, вартість "яблучних" флагманів подорожчає вперше з часів iPhone X і iPhone XS Max, який стартували з позначок 999 і 1099 доларів відповідно.

Apple затримає вихід нового iPhone

Якщо Apple буде дотримуватися стандартної схеми, то презентація нових смартфонів відбудеться у вересні цього року. Однак, як запевняють деякі джерела, у продаж вони надійдуть тільки в жовтні або навіть пізніше.

Нагадаємо, що того року Apple представила чотири смартфони серії iPhone 14, один з яких довелося чекати до 7 жовтня через локдаун в Китаї. Інші моделі вийшли 16 вересня.

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