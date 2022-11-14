Візуально вони виглядають як звичайні сонцезахисні окуляри.

Китайський техногігант Huawei презентував свої окуляри віртуальної реальності Vision Glass. Девайс сам по собі незвичайний – в ньому немає ні процесора, ні акумулятора, а для його роботи обов'язкова прив'язка до смартфона.

Сам виробник описує Vision Glass як пристрій-компаньйон, який допомагає "вдосконалити дисплей" смартфона. При цьому візуально вони виглядають як звичайнісінькі протисонцеві окуляри.

У самих же окулярах є тільки гучномовці та екрани. У Vision Glass вбудовані два OLED-дисплеї з роздільною здатністю FullHD (1920 на 1080 пікселів). Вони й утворюють єдину картинку, еквівалентну 120 дюймам. Максимальна яскравість становить 480 кд/кв.м, охоплення колірного простору – 90%.

Відео дня

До смартфона пристрій підключається через роз'єм USB-C в лівій дужці. Також заявлена можливість підключення до планшетів і комп'ютерів, але список сумісних платформ на презентації не уточнили. Термін служби батареї окулярів еквівалентний батареї телефону.

Ціна та дата виходу

Попередні замовлення в Китаї стартують вже сьогодні, а у вільному продажу девайс можна буде знайти в грудні. Вартість поки не розголошується, але очевидно, що Vision Glass будуть доступніше традиційних окулярів доповненої реальності.

Нагадаємо, раніше фахівці порталу DxOMark назвали Huawei Mate 50 Pro новим королем мобільної фотографії. Дозвіл "фронталки" в ньому – 13 Мп, а в складі основний датчик на 50 Мп, перископ на 64 Мп з 3.5х зумом і "ширік" на 13 Мп.

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