Huawei офіційно представила смарт-окуляри Vision Glass / Джерело: Huawei

Китайський техногігант Huawei презентував свої окуляри віртуальної реальності Vision Glass. Девайс сам по собі незвичайний – в ньому немає ні процесора, ні акумулятора, а для його роботи обов'язкова прив'язка до смартфона.

Сам виробник описує Vision Glass як пристрій-компаньйон, який допомагає "вдосконалити дисплей" смартфона. При цьому візуально вони виглядають як звичайнісінькі протисонцеві окуляри. 

У самих же окулярах є тільки гучномовці та екрани. У Vision Glass вбудовані два OLED-дисплеї з роздільною здатністю FullHD (1920 на 1080 пікселів). Вони й утворюють єдину картинку, еквівалентну 120 дюймам. Максимальна яскравість становить 480 кд/кв.м, охоплення колірного простору – 90%.

Відео дня

До смартфона пристрій підключається через роз'єм USB-C в лівій дужці. Також заявлена можливість підключення до планшетів і комп'ютерів, але список сумісних платформ на презентації не уточнили. Термін служби батареї окулярів еквівалентний батареї телефону.

Ціна та дата виходу

Попередні замовлення в Китаї стартують вже сьогодні, а у вільному продажу девайс можна буде знайти в грудні. Вартість поки не розголошується, але очевидно, що Vision Glass будуть доступніше традиційних окулярів доповненої реальності.

Джерело: Huawei

Нагадаємо, раніше фахівці порталу DxOMark назвали Huawei Mate 50 Pro новим королем мобільної фотографії. Дозвіл "фронталки" в ньому – 13 Мп, а в складі основний датчик на 50 Мп, перископ на 64 Мп з 3.5х зумом і "ширік" на 13 Мп.

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