Товщина корпусу пристрою склала всього 7,39 мм – тонше, ніж у багатьох флагманів.

Компанія Huawei поповнила свій асортимент смартфонів середнього рівня новою моделлю Nova 10 SE. Це вже третій пристрій в серії Nova 10, основний акцент в яких зроблено на фотоможливостях.

Головною особливістю новинки став дуже тонкий (7,39 мм) і легкий (184 г) корпус, а також потужна 108-мегапіксельна основна камера, повідомляє Gizmochina.

Технічні характеристики Huawei Nova 10 SE:

Дисплей: 6,67", 2400×1080, OLED, 90 Гц;

Процесор: не уточнюється;

Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 256 ГБ постійної;

Камера: 108 Мп (основна), 8 Мп (ширококутна), 2 Мп (макро); 16 Мп (селфі);

Акумулятор: 4500 мАг, швидка зарядка (66 Вт);

Операційка: Android 12, Magic UI.

Пристрій отримав практично такий же дизайн, що і Nova 10 і Nova 10 Pro – без заокруглень по краях, але з круглим вирізом під селфі-камеру по центру верхньої кромки.

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З інших особливостей – два слоти для SIM-карт, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, і порт USB-C. Терміни старту продажів і ціни на Huawei Nova 10 SE поки не названо.

Раніше на цьому тижні Huawei випустила Mate 50, який став першим звичайним смартфоном з підтримкою супутникового зв'язку. При відсутності стільникового зв'язку з телефону все одно можна буде відправляти текстові повідомлення, ділитися геомітками та навіть здійснювати голосові виклики.

Пізніше в цьому місяці у продаж надійде MatePad Pro 11 – це аналог iPad Pro, але на 200 доларів дешевше. Виробник наголошує, що це найлегший 11-дюймовий планшет на ринку.

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