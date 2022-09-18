Очікується, що прем'єра нової флагманської серії Xiaomi відбудеться на місяць раніше, ніж зазвичай.

Попри те, що до анонсу лінійки Xiaomi 13 залишається ще кілька місяців, у мережі спливають все нові подробиці про ту чи іншу модель серії.

Так, наприклад, цього разу стало відомо, що Pro-версія "тринадцятки" вийде з коробки з MIUI 14 на базі системи Android 13. На фото потрапив прототип смартфона із технічними подробицями.

Зображення також підтверджує, що Xiaomi 13 Pro отримає 12 Гб оперативної пам'яті та SoC з процесором, що працює на частоті 3,0 ГГц. Передбачається, що Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro стануть одними з перших телефонів на ринку на базі Snapdragon 8 Gen 2, а 3,0 ГГц – це частота супер'ядра Arm Cortex-X2.

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За запевненнями автора інсайда, серія Xiaomi 13 пройшла стадію інженерного зразка і повністю готова до презентації. Зараз, скоріш за все, здійснюється налагодження ПО, оскільки ці моделі повинні стати першими з передвстановленою MIUI 14.

Очікується, що прем'єра нової флагманської серії Xiaomi відбудеться на місяць раніше, ніж зазвичай, тобто вже в листопаді.

Нагадаємо, минуле покоління смартфонів Xiaomi 12 було представлено в кінці грудня минулого року. У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія зарядки, а також оболонка MIUI 13.

А вже цього літа компанія представила нову серію Xiaomi 12S.до неї увійшли три флагманські апарати. Окрім базового 12S, є також моделі 12S Pro і 12S Ultra, в яких вперше застосований 1-дюймовий фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

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