У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія зарядки, а також оболонка MIUI 13.

Компанія Xiaomi провела в Китаї масштабну презентацію своїх нових продуктів. Королі сьогоднішньої програми – флагманська лінійка смартфонів Xiaomi 12, до якої увійшли три пристрої: 12, 12 Pro і 12x.

У анонсуючих тизерах і по ходу презентації виробник не раз порівнював Xiaomi 12 і iPhone 13 – в компанії вважають, що це найпряміші конкуренти. І звичайно ж, більшість порівнянь на користь Xiaomi.

Так, попри те, що екран у новенького Айфона менше на 1,28 дюйма, смартфона Apple виявився навіть ширше на 1,6 мм. Xiaomi 12 отримав AMOLED-дисплей діагоналлю 6,28 дюйма зі співвідношенням сторін 20:9 і шириною 69,9 мм, завдяки чому апаратом має бути зручно користуватися однією рукою.

У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія зарядки, а також оболонка MIUI 13. Старші моделі оснащені чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, який замінить Snapdragon 888 у топових смартфонах усіх виробників, крім Apple та Google,

У 12X загалом такі самі характеристики, як у старших моделей. Головна відмінність – чипсет, Snapdragon 870 замість Snapdragon 8 Gen.

Технічні характеристики Xiaomi 12

Габарити: Ширина 69,9 мм, 180 г

Ширина 69,9 мм, 180 г Дисплей: 6,28", 2400×1080, AMOLED, 120 Гц, HDR10+

6,28", 2400×1080, AMOLED, 120 Гц, HDR10+ Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної LPDDR5, 128/256 ГБ постійної UFS 3.1

8/12 ГБ оперативної LPDDR5, 128/256 ГБ постійної UFS 3.1 Камера: 50 Мп, f/1,9 (основна) + 13 Мп, f/2,4 (ширококутна) + телефото + 32 Мп (фронтальна)

50 Мп, f/1,9 (основна) + 13 Мп, f/2,4 (ширококутна) + телефото + 32 Мп (фронтальна) Батарея: 4500 мАг, швидка зарядка 67 Вт, бездротова зарядка 30 Вт

4500 мАг, швидка зарядка 67 Вт, бездротова зарядка 30 Вт ОСА: Android, MIUI 13

Android, MIUI 13 Зв'язки: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC Кольори корпусу: чорний, синій, фіолетовий, зелений (екошкіра)

Технічні характеристики Xiaomi 12 Pro

Габарити: 163,6×74,6×8,16 мм, 205 г

163,6×74,6×8,16 мм, 205 г Дисплей: 6,73", 3200×1440, AMOLED, 120 Гц, HDR10+

6,73", 3200×1440, AMOLED, 120 Гц, HDR10+ Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної LPDDR5, 128/256 ГБ постійної UFS 3.1

8/12 ГБ оперативної LPDDR5, 128/256 ГБ постійної UFS 3.1 Камера: 50 Мп, f/1,9 (основна) + 50 Мп, f/1,9 (портретний) + 50 Мп, f/2,2 (ширококутна) + 32 Мп (фронтальна)

50 Мп, f/1,9 (основна) + 50 Мп, f/1,9 (портретний) + 50 Мп, f/2,2 (ширококутна) + 32 Мп (фронтальна) Батарея: 4600 мАг, швидка зарядка 120 Вт, бездротова зарядка 50 Вт

4600 мАг, швидка зарядка 120 Вт, бездротова зарядка 50 Вт ОСА: Android, MIUI 13

Android, MIUI 13 Зв'язки: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC Кольори корпусу: чорний, синій, фіолетовий, зелений (екошкіра)

Технічні характеристики Xiaomi 12x

Габарити: ширина 69,9 мм, 176 г

ширина 69,9 мм, 176 г Дисплей: 6,28" AMOLED, 120 Гц

6,28" AMOLED, 120 Гц Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 870, 3,2 ГГц, Adreno 650

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 870, 3,2 ГГц, Adreno 650 Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної LPDDR5, 128/256 ГБ постійної UFS 3.1

8/12 ГБ оперативної LPDDR5, 128/256 ГБ постійної UFS 3.1 Камера: 50 Мп, f/1,88 (основна) + 13 Мп, f/2,4 (ширококутна) + телефото + 32 Мп (фронтальна)

50 Мп, f/1,88 (основна) + 13 Мп, f/2,4 (ширококутна) + телефото + 32 Мп (фронтальна) Батарея: 4500 мАг, швидка зарядка 67 Вт

4500 мАг, швидка зарядка 67 Вт ОСА: Android, MIUI 13

Android, MIUI 13 Зв'язки: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC Кольори корпусу: чорний, синій, фіолетовий

Попереднє замовлення на моделі відкриється в Китаї вже сьогодні, а продажі стартують 1 січня. Про надходження флагманів в інших країнах, зокрема в Україні, буде повідомлено додатково.

Що стосується цін, то вони виглядають наступним чином:

Xiaomi 12

8+128 ГБ – 3699 юанів (~15 800 грн)

8+256 ГБ – 3999 юанів (~17 000 грн)

12+256 ГБ – 4399 юанів (~18 800 грн)

Xiaomi 12 Pro

8+128 ГБ – 4699 юанів (~20 100 грн)

8+256 ГБ – 4999 юанів (~21 400 грн)

12+256 ГБ – 5399 юанів (~23 100 грн)

Xiaomi 12X

8+128 ГБ – 3199 юанів (~13 600 грн)

8+256 ГБ – 3499 юанів (~15 000 грн)

12+256 ГБ – 3799 юанів (~16 200 грн)

А тим часом Xiaomi напередодні новорічних свят знизила ціни на свої смартфони в Україні. Розпродаж триватиме до 10 січня, тому не варто поспішати – ще є час як слід все обміркувати.

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